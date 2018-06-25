В ДНР озвучили планы по уничтожению оккупирующих «серую зону» киевских силовиков

Ополченцы ДНР готовы нанести удары по находящимся в «серой зоне» Донбасса Вооруженным силам Украины, если те приблизятся к позициям защитников республики. С таким предупреждением в адрес Киева выступил Даниил Безсонов, спикер армии самопровозглашенного государства.

Безсонов отметил, что в настоящее время противник оккупирует новые населенные пункты в «серой зоне», передает агентство «Новороссия». Если киевские силовики продолжат движение по направлению к позициям ДНР, ополченцы атакуют военные объекты ВСУ, где сконцентрировано большое количество живой силы и техники, пригрозил представитель республики.

Ранее сегодня штаб операции Киева в Донбассе опубликовал информацию о том, что в воскресенье украинская армия потеряла в зоне конфликта одного человека убитым и четырех - ранеными. Даниил Безсонов, в свою очередь, сообщил, что за минувшие сутки получили ранения двое бойцов ДНР.