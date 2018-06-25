В Минздраве Украины заявили об эпидемии туберкулёза в стране
25 июня 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, заявила, что в стране нарастает эпидемия туберкулеза, причем каждый четвертый случай – его мультирезистентная форма.
«Эпидемия туберкулеза на Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом из расчета количества больных на 100 тысяч человек», - написала Ульяна Супрун в своем фейсбуке.
И.о. замминистра добавила, что почти у каждого четвертого больного туберкулезом заболевание имеет мультирезистентную форму. Иначе говоря – не поддается лечению даже самыми высокоэффективными препаратами.
«По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров», - приводит RT слова Ульяны Супрун.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес