В Минздраве Украины заявили об эпидемии туберкулёза в стране

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, заявила, что в стране нарастает эпидемия туберкулеза, причем каждый четвертый случай – его мультирезистентная форма.

«Эпидемия туберкулеза на Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом из расчета количества больных на 100 тысяч человек», - написала Ульяна Супрун в своем фейсбуке.

И.о. замминистра добавила, что почти у каждого четвертого больного туберкулезом заболевание имеет мультирезистентную форму. Иначе говоря – не поддается лечению даже самыми высокоэффективными препаратами.

«По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров», - приводит RT слова Ульяны Супрун.