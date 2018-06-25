В ДНР рассказали о неудачной попытке наступления ВСУ под Мариуполем

Глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ совершили неудачную попытку атаковать позиции ополченцев самопровозглашенной республики на мариупольском направлении.

Это произошло вчера около 13.30. 10-12 силовиков отправились в направлении позиций ополченцев ДНР, однако не смогли приблизиться достаточно скрытно. Они попали в ловушку, понесли серьезные потери и вынуждены были отступить, передает РИА "Новости".

Безсонов отметил, что украинским военным пришлось бежать к населенному пункту Водяное, который находится под контролем Киева. Они якобы бросили на поле боя оружие и трех раненых товарищей.