Эксперт прокомментировал испытания украинского боевого робота

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление Украины о начале испытаний в ВСУ роботизированного наблюдательно-огневого комплекса «Охотник». ВСУ приступили к испытаниям нового роботизированного боевого комплекса

«Дистанционно управляемые боевые аппараты не являются сложными для воплощения. Но насколько он высокотехнологичен? У меня большие сомнения насчет того, что на Украине действительно могут создать такую роботизированную технику, которая есть в США или в России. Нет таких возможностей. Робот, у которого либо пулемет, либо гранатомет вместо руки – это паллиатив», - заявил эксперт.

Иван Коновалов также добавил, что с украинской стороны звучит множество заявлений и новейших разработках в военно-промышленном комплексе, однако на поверку все они оказываются старыми советскими разработками, подвергшимися некоторой модернизации.

«Они заявляли, что РСЗО «Ольха» - это что-то новое, современное. Но это старая советская разработка, поставленная на новые колеса», - привел он пример, цитирует RT.