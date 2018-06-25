Пентагон признался в неспособности защитить Прибалтику от «вторжения России»

Военнослужащие Соединенных Штатов и других стран, входящих в блок НАТО, не смогут защитить прибалтийские республики в случае «нападения России». Такой вывод по итогам симуляции гипотетического конфликта сформулировали специалисты, работающие в американском министерстве обороны.

Представители Пентагона, которых процитировала газета The Washington Post, указали на то, что командование Североатлантического альянса не в состоянии оперативно перебросить соединения, дислоцированные на территории Германии и Польши, в Прибалтику. По мнению аналитиков, продвижение войск серьезно осложнит плохая транспортная инфраструктура.

Ранее отечественные СМИ опубликовали материал, в котором говорится о том, что американским военным дали разрешение на тайное нападение на Российскую Федерацию.