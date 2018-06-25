США отказали во въезде бывшему генсеку НАТО

Власти США отказали в безвизовом въезде в страну бывшему генсеку НАТО, экс-министру иностранных дел Испании Хавьеру Солана, который должен был выступить в Брукингском институте.

Как стало известно, отказ во въезде в США связан с предыдущим визитом Хавьера Солана в Иран. Источники в американском посольстве пояснили, что запрос на въезд отклоняется системой автоматически, если в паспорте въезжающего имеется отметка о посещении таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Судан, Сомали, Йемен.

Гражданам Испании не требуется виза для краткосрочных визитов в США, за исключением людей, посещавших ранее вышеуказанные страны. Хавьер Солана в настоящее время оформляет американскую визу, сообщает RT.