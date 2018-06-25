Косачев сообщил, какими будут отношения РФ и Турции после переизбрания Эрдогана
25 июня 2018, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник сообщил, какими будут отношения России и Турции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента.
По мнению политика, связи Москвы и Анкары останутся на высоком уровне, страны продолжат сотрудничать по ключевым направлениям двусторонней повестки. На своей страничке в социальной сети Facebook Косачев отметил, что в настоящий момент отношения РФ и Турции находятся в прекрасном состоянии.
В будущем, как полагает сенатор, государства будут активно взаимодействовать в сфере борьбы с терроризмом, в частности, в рамках трехстороннего "астанинского" формата вместе с Ираном.
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