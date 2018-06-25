Выложены сведения о срыве защитниками Донбасса планов ВСУ на Светлодарской дуге

Бойцы Луганской народной республики сорвали планы Вооруженных силы Украины, которые намеревались обвинить ополченцев в нарушении минских договоренностей. Соответствующая информация появилась в отечественной блогосфере.

Канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен» пишет, что не так давно на позиции 72-й бригады ВСУ, дислоцированной на Светлодарской дуге (территория на границе Луганской и Донецкой областей), прибыли украинские журналисты. Сотрудники СМИ должны были снять обстрелы со стороны ополченцев.

Киевские силовики в течение двух суток атаковали Народную милицию ЛНР с целью вызвать ответный огонь. Защитники республики на провокации не поддались, «стойко и мужественно выдержали все удары», тем самым сорвав замысел противника, отметил автор канала.

Ранее в интернете появилось видео, снятое на переднем крае противостояния украинской армии и ополченцев ЛНР. Речь идет о селе Желобок, о взятии которого некоторое время назад заявили в Киеве.