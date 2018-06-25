Евросоюз и НАТО намерены усилить сотрудничество в сфере обороны
25 июня 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сделала важное заявление. По ее словам ЕС и Североатлантический альянс намерены усилить сотрудничество.
В рамках заседания Совета ЕС в Люксембурге Могерини подчеркнула, что речь идет о сфере обороны. Она также добавила, что в скором времени будет обсуждаться вопрос о реализации пакета мер Евросоюза по безопасности, передает в понедельник ТАСС.
Отметим, что в настоящий момент плановая встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза проходит в Люксембурге. Скоро на мероприятии появится генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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