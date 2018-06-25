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Около ста человек отравились на свадьбе в грузинском Батуми
25 июня 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
На свадьбе в грузинском Батуми отравились не менее ста человек. Гости, среди которых были дети, попали в медицинские учреждения после торжества на 400 персон в одном из ресторанов курортного города.
Сотрудники заведения категорически отрицают свою причастность к случившемуся. В настоящий момент причина массового отравления не установлена, поскольку у специалистов нет на руках результатов экспертизы, передает РИА "Новости".
Одна из пострадавших утверждает, что в ресторане не соблюдались нормы хранения еды и напитков. Более того, закуски поставили на стол за несколько часов до праздника, а в помещении было очень жарко. Не исключено, что блюда успели испортиться.
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