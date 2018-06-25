В Киеве назвали причину скорой потери Украиной пророссийских Харькова и Одессы

Если Киев не пересмотрит свою нынешнюю политику в гуманитарной сфере, Украина в скором времени потеряет ориентированные на Россию области, расположенные на юго-востоке страны. С таким заявлением в прессе выступил киевский телеведущий Антон Мухарский.

Мухарский полагает, что уже в обозримом будущем примеру Донецка и Луганска могут последовать Харьков, Одесса, Николаев и Херсон. По мнению собеседника СМИ, причиной продолжения распада государства станет неправильная политика Киева, который не занимается украинизацией названных регионов, передает агентство «Новороссия».

Ранее в понедельник сообщалось, что в российском Совфеде прокомментировали заявление об «обнищании» Украины. Такую оценку сегодняшней социально-экономический ситуации в бывшей советской республике дал Вадим Рабинович, занимающий кресло депутата Верховной Рады.