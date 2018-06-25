Путин направил Эрдогану поздравления с победой на выборах

Глава Российской Федерации Владимир Путин утром в понедельник, 25 июня, направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на высокий пост.

Российский лидер подчеркнул, что результаты голосования на выборах в Турции говорят о большом политическом авторитете Эрдогана в своей стране. Путин отметил, что общество поддерживает курс политика на решение наиболее актуальных задач, передает РИА "Новости" данные пресс-службы Кремля.

Ранее стало известно, что по итогам обработки 97,7 процента бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган набрал в рамках выборов наибольшее количество голосов.