//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Николай Басков знает, кто продвигает Ольгу Бузову в шоу-бизнесе
- Актриса Анна Ардова выписана из больницы
- "Пират" Джонни Депп крепко сел на мель
- Елена Малышева рассказала и показала, как похудела на 5 кг за 10 дней
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Путин направил Эрдогану поздравления с победой на выборах
25 июня 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Российской Федерации Владимир Путин утром в понедельник, 25 июня, направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на высокий пост.
Российский лидер подчеркнул, что результаты голосования на выборах в Турции говорят о большом политическом авторитете Эрдогана в своей стране. Путин отметил, что общество поддерживает курс политика на решение наиболее актуальных задач, передает РИА "Новости" данные пресс-службы Кремля.
Ранее стало известно, что по итогам обработки 97,7 процента бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган набрал в рамках выборов наибольшее количество голосов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Опубликовано видео с переднего края противостояния бойцов ЛНР и армии Украины
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Хоккей
//В мире
В Минздраве Украины заявили об эпидемии туберкулёза в стране
//Новости партнеров
//Общество
Песков рассказал, как Путин относится к реакции на тему пенсионной реформы
//В мире
В ДНР рассказали о неудачной попытке наступления ВСУ под Мариуполем
В Челябинской области завели дело после кончины девочки от отравления спиртным
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//В мире
Украина направила в МИД РФ ноту с требованием предоставить допуск к осужденным
//Новости Redtram
//В мире
Выложены сведения о срыве защитниками Донбасса планов ВСУ на Светлодарской дуге
//В мире
Косачев сообщил, какими будут отношения РФ и Турции после переизбрания Эрдогана
//Общество
//В мире
В Киеве назвали причину скорой потери Украиной пророссийских Харькова и Одессы
//Спорт
Роналду пожаловался на болельщиков, которые мешали ему спать в Саранске
//В мире
//В мире
Эксперт объяснил, почему Эрдоган победил на президентских выборах в Турции
//В мире
//Наука
Ученые создали препарат, который блокирует развитие четырех видов рака