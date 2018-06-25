В Италии запретили спасать утопающих беженцев

Правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь в Средиземном море судам, перевозящим беженцев. Запрет действует даже в случае, если они подают сигналы бедствия. В Испанию приплыли 630 мигрантов

Только за вчерашний день итальянские спасательные службы получили шесть сигналов SOS от кораблей, перевозивших мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако итальянские власти переадресовали ответственность за беженцев ливийскому правительству, заявив, что суда с беженцами находились в территориальных водах Ливии.

Ранее вице-премьер итальянского правительства Маттео Сальвини заявил, что Италия больше не может принять ни одного беженца. Сальвини известен в Европе своей жесткой позицией в отношении мигрантов. После этого был запрещен вход в порт Сицилии судну, на котором находились почти 630 североафриканских беженцев. В итоге через неделю этих мигрантов приняла Испания, открыв порт в Валенсии, сообщает Lenta.ru.