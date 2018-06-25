ВСУ приступили к испытаниям нового роботизированного боевого комплекса

Утром 25 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины приступили к испытаниям нового роботизированного наблюдательно-огневого комплекса "Охотник". Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Согласно последним сообщениям, в рамках испытаний специалисты проверяют возможности данного комплекса в сферах решения инженерных, огневых и технических задач, а также преодоления препятствий, передает РИА "Новости".

Известно, что "Охотник" способен нести различное оружие, в частности, пушки, пулемет, автоматический гранатомет и ПТРК. ВСУ планирует принять вышеуказанный комплекс на вооружение после завершения испытаний. Он будет усиливать оборону на территории Донбасса.