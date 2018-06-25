Опубликовано видео с переднего края противостояния бойцов ЛНР и армии Украины
25 июня 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете опубликовано видео, снятое в селе Желобок, которое расположено на переднем крае противостояния между Вооруженными силами Украины и ополченцами ЛНР. Ролик выложила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.
Бойцы, занимающие населенный пункт, в разговоре с военными корреспондентами опровергли распространенную украинскими СМИ информацию о том, что ВСУ взяли Желобок. Представитель Народной милиции Оскар Ибрагимов рассказал, что ополченцы продолжают спокойно удерживать свои позиции, несмотря на регулярные обстрелы. По словам Ибрагимова, защитники республики не ведут ответного огня, соблюдая минские договоренности.
Ранее в понедельник сообщалось, что в армии ДНР раскрыли подробности неудачной атаки киевских силовиков в районе Мариуполя. Данное боестолкновение произошло в минувшую субботу.
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