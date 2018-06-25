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На некоторых пляжах в Гоа запретили делать селфи
25 июня 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
В некоторых зонах на пляжах индийского штата Гоа спасательные службы запретили делать селфи. Причиной запрета стали несколько инцидентов с утонувшими во время фотографирования туристами.
Спасательное агентство определило 24 зоны вдоль побережья, где будет действовать запрет на селфи. В этих местах будут поставлены таблички с соответствующими надписями.
«На эти таблички будут добавлены инструкции в картинках, номер бесплатного телефона экстренной помощи, а также список того, что можно, а чего нельзя делать в Гоа», - рассказал директор спасательной службы.
Сейчас в Индии сезон муссонов, который продлится до конца сентября. Туристам рекомендуется не заходить в море, и на пляжах об этом напоминают красные флажки, сообщает М24.
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