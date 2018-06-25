В Великобритании доказали вред раннего подъема в школу

В Великобритании провели любопытный эксперимент. он заключался в том, что школьникам старших классов разрешили спать на два часа дольше. Педагоги отметили улучшение успеваемости.

Эксперимент заключался в том, что старшеклассники частной школы в графстве Беркшир на юге Англии стали начинать занятия на два часа позже – в 10.00. После того как учащиеся стали нормально высыпаться, педагоги отметили значительное повышение успеваемости. Кроме того, заметно улучшились внимание и настроение старшеклассников.

В графстве Суррей педагоги шагнули еще дальше. Там занятия для старшеклассников начинаются в 13.30. По мнению британских экспертов, ранний подъем в школу негативно отражается на учебе, поскольку дети лишаются возможности как следует выспаться, сообщает «Свободная пресса».