Появились подробности провалившейся атаки ВСУ на позиции ополченцев на юге ДНР

Ополченцы Донецкой народной республики раскрыли подробности окончившейся провалом атаки Вооруженных сил Украины в районе Мариуполя. Соответствующее видео распространила пресс-служба армии самопровозглашенного государства.

Боестолкновение, о котором идет речь, произошло в субботу. Как рассказал военным корреспондентам ополченец с позывным «Тата», около часа ночи боец, наблюдавший за обстановкой на переднем крае, заметил две группы противника, общая численность которых составляла от 12 до 15 человек.

Перестрелка началась после того, как украинские силовики подошли к минным заграждениям. В результате боя нападавшие были вынуждены отступить с потерями.

По словам «Таты», военные отомстили ДНР за постигшую их неудачу, нанеся впоследствии удары по нескольким населенным пунктам, расположенным на юге народной республики. В результате обстрела никто не пострадал.