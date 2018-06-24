Британский журналист рассказал о поездке на поезде из Екатеринбурга в Самару

Британский журналист Рори Смит, футбольный обозреватель издания The New York Times,рассказал о впечатлениях от поездки из Екатеринбурга в Самару в плацкартном вагоне во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отчет о поездке он записал в Twitter. Хотя поездка была долгой, из еды у журналиста были только вода и вафли. Его попутчики, мать с дочерью, оказались более подготовленными и взяли с собой достаточно провианта. Рори не смог отказаться от настойчиво предложенных ему колбасы, овощей, кексов, хотя отметил, что запах маринованных огурцов и яиц не выветрится, похоже, уже никогда.

Журналист заметил, что он не из тех, кто будет направо-налево опровергать "британскую пропаганду", но такого бы с ним точно не случилось дома, в британском поезде.