Лидер «Океана Эльзы» выступил с призывом уничтожить власть Украины

Украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую сейчас систему власти. Гражданам нужно стать охотниками против нее и стать её частью, чтобы полностью уничтожить.

Характерной чертой нынешней власти Вакарчук назвал страх. Система боится всего и всех. А особенно активной украинской молодежи. Украина довольно настрадалась, считает Вакарчук, пришла пора что-то менять. Об этом музыкант заявил на выпуске Академии лидерства, где также присутствовали послы США, ЕС, Канады, Бельгии, а также врио главы миндзрава Украины Ульяна Супрун.