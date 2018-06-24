В Раде закон о нацбезопасности Украины назвали госизменой

Принятие закона о национальной безопасности Украины следует расценивать как государственную измену, считает депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Слишком публично и откровенно принимала его Верховная рада. Жириновский: большая часть Украины вернется в Россию

По его словам, этот законопроект должен был обсуждаться на закрытом заседании, а хорошая осведомленность западных стран о системе национальной безопасности Украины может в результате обернуться против страны. "Знания закона дает возможность нашим зарубежным партнерам контролировать вооруженные силы Украины от А до Я", — отмечает депутат в Facebook.