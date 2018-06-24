Самую уродливую собаку года выбрали в США

В американском городе Петалума (округ Сонома, штат Калифорния) прошел 30-й конкурс "Самая уродливая собака". В этом году за главный приз боролись 14 претендентов. Победил девятилетний английский бульдог.

Его зовут Жа-жа и у него на редкость длинный язык и кривые мускулистые передние лапы. Хозяйка собаки получила полторы тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк. Самых некрасивых собак оценивало компетентное жюри.