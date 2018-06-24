В ДНР сообщают о снайперах ВСУ, прибывших в Донбасс

Разведка ДНР обнаружила, что снайперские группы ВСУ прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Украинские силовики намерены вести огонь по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса, отметил Безсонов. Их главная задача - посеять панику в республике.

По данным разведки, три снайперские пары из состава разведывательных подразделений 24 отдельной механизированной бригады сейчас находятся в районе населённого пункта Ленинское.