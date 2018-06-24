Северная Корея возвращает Соединенным Штатам останки погибших солдат

Американская авиация готовится к транспортировке останков солдат армии США, погибших в корейской войне в 1953 году. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Они считались пропавшими без вести, но оказалось, что погибли во время корейской войны. Теперь официальный Пхеньян согласился вернуть останки пропавших американских солдат. Об этом договорились Дональд Трамп с Ким Чен Ыном в ходе саммита в Сингапуре.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap уже сообщило, что три десятка американских грузовиков готовятся пересечь границу с Северной Кореей. Якобы это должно было произойти в субботу днем. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что Северная Корея уже передала тела 200 погибших. Это произошло на митинге в Миннесоте.

Вся эта информация подтвердилась лишь отчасти. Британская газета TheGuardian со ссылкой на американские военных сообщила, что передача еще только готовится. Пока Пхеньян только еще доставил к границе около 100 деревянных гробов с останками американских солдат.











