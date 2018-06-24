Асад пообещал, что не позволит США и Европе участвовать в восстановлении Сирии

Сирийский президент Башар Асад сделал заявление о том, что не позволит США и Европе участвовать в восстановлении Сирии. Некоторые западные политики ранее заявляли, что не начнут помогать Сирийской Арабской республике, пока у власти находится правительство Башара Асада.

Законнозбранный президент Сирии отметил, что это "лучшие заявления Запада за все время войны в Сирии". В интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" сирийский лидер отметил, что не намерен привлекать Европу и Соединенные Штаты к проектам в области реконструкции страны, разрушенной войной.