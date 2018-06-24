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В Турции сегодня проходят президентские и парламентские выборы
24 июня 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции сегодня проходят досрочные президентские и парламентские выборы. Выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года. В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов, в том числе действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До парламентских выборов допущены восемь политических партий, - передает RT. Участки для голосования на выборах открылись и будут работать сегодня до 17 часов. В Турции в настоящее время правом голоса обладают более 56 миллионов человек.
Согласно избирательной системе Турции, кандидатам требуется набрать минимум 50 процентов голосов, чтобы быть избранными в первом туре. Согласно прогнозам и последним опросам, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получит от 50 до 54 процентов голосов избирателей.
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