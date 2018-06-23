В Бразилии гигантская анаконда перекрыла дорогу
23 июня 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
В бразильском городе Манаус очевидцы засняли необычного «пешехода», переползавшего автомобильную дорогу. Автомобильное движение на некоторое время перекрыла гигантская анаконда.
В коротком ролике можно увидеть, что движение автомобилей парализовано медленно переползающей через дорогу гигантской змеей. Длина этой анаконды достигает примерно трех с половиной метров. Многие водители, остановив машины, выходят посмотреть поближе на огромную рептилию.
Автор этого ролика добавил в комментариях, что в этом месте участок дороги пересекает зеленую зону бразильского города. Поэтому время от времени здесь можно встретить обитателей дикой природы, сообщает РИА Новости.
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