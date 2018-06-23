На западе Украины взорвалось почти 500 тонн биоэтанола

В Тернопольской области на западе Украины произошел взрыв емкостей с биоэтанолом. Жители соседних с местом взрыва частных жилых домов эвакуированы. Пострадавших нет.

«В 18.15 в городе Збараж в Тернопольской области, на территории недействующей спиртобазы в одноэтажном складском здании произошел взрыв емкостей с биоэтанолом (объемом около 480 тонн) с последующим горением и распространением огня на расположенное рядом четырехэтажное здание. Жертв и пострадавших нет», - сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Жители расположенных по соседству со спиртобазой частных жилых домов эвакуированы. Тушением пожара занимаются 18 человек и шесть единиц техники, дополнительно к месту происшествия направлен пожарный поезд. Пожарные принимают меры, чтобы не допустить распространения огня в жилой сектор, сообщает РИА Новости.