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Пресс-секретаря Трампа "выкинули" из ресторана
23 июня 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из ресторанов американского города Лексингтон, штат Виргиния, отказались обслуживать пресс-секретаря президента США – Сару Сандерс. Владелец лично попросил ее покинуть заведение.
«Вчера вечером владелец ресторана в Лексингтоне в штате Виргиния попросил меня уйти из-за того, что я работаю на президента США. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне», - возмутилась Сара Сандерс в своем твиттере.
Официант этого ресторана подтвердил, что обслуживал столик, за которым сидела Сандерс с семьей, в течение двух минут. Затем, сообщил официант, «владелец выкинул из ресторана ее и семь членов ее семьи».
Ранее глава министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен была вынуждена покинуть мексиканский ресторан в Вашингтоне, напоминает РИА Новости.
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