В одном из ресторанов американского города Лексингтон, штат Виргиния, отказались обслуживать пресс-секретаря президента США – Сару Сандерс. Владелец лично попросил ее покинуть заведение.

«Вчера вечером владелец ресторана в Лексингтоне в штате Виргиния попросил меня уйти из-за того, что я работаю на президента США. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне», - возмутилась Сара Сандерс в своем твиттере.

Официант этого ресторана подтвердил, что обслуживал столик, за которым сидела Сандерс с семьей, в течение двух минут. Затем, сообщил официант, «владелец выкинул из ресторана ее и семь членов ее семьи».

Ранее глава министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен была вынуждена покинуть мексиканский ресторан в Вашингтоне, напоминает РИА Новости.