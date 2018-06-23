Патриарх Варфоломей не поддержал раскол церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с делегацией синода Украинской православной церкви (МП) заявил, что не поддерживает раскол и создание автокефальной церкви на Украине.

Патриарх Варфоломей «не желает вмешиваться в ситуацию, но как человек ответственный, как первый среди равных патриархов всего православного мира, хочет помочь решению этого очень сложного вопроса», - сообщил сегодня управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

«Сегодня несколько раз говорилось о том, что не может быть речи о легализации раскола, вопрос нужно ставить о лечении. Сейчас мы находимся в поиске тех лекарств, которые помогут объединить тех наших братьев, которые уже долгое время находятся за церковным ограждением», - подчеркнул митрополит Антоний.

Константинопольский патриарх Варфоломей также заявил, что информация о том, что томос о создании на Украине автокефальной поместной церкви якобы уже подписан, не соответствует действительности. «Те, кто говорит, что томос уже подписан, в том числе и высшие должностные лица Украины, работают против Константинопольской церкви», - привел слова патриарха митрополит УПЦ МП.

В апреле Верховная рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко к патриарху Варфоломею с просьбой разрешить создание на Украине автокефальной поместной православной церкви, пишет ТАСС.