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Патриарх Варфоломей не поддержал раскол церкви на Украине
23 июня 2018, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]
Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с делегацией синода Украинской православной церкви (МП) заявил, что не поддерживает раскол и создание автокефальной церкви на Украине.
Патриарх Варфоломей «не желает вмешиваться в ситуацию, но как человек ответственный, как первый среди равных патриархов всего православного мира, хочет помочь решению этого очень сложного вопроса», - сообщил сегодня управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.
«Сегодня несколько раз говорилось о том, что не может быть речи о легализации раскола, вопрос нужно ставить о лечении. Сейчас мы находимся в поиске тех лекарств, которые помогут объединить тех наших братьев, которые уже долгое время находятся за церковным ограждением», - подчеркнул митрополит Антоний.
Константинопольский патриарх Варфоломей также заявил, что информация о том, что томос о создании на Украине автокефальной поместной церкви якобы уже подписан, не соответствует действительности. «Те, кто говорит, что томос уже подписан, в том числе и высшие должностные лица Украины, работают против Константинопольской церкви», - привел слова патриарха митрополит УПЦ МП.
В апреле Верховная рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко к патриарху Варфоломею с просьбой разрешить создание на Украине автокефальной поместной православной церкви, пишет ТАСС.
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