Помпео уверен, что встретится с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоится через некоторое, не очень отдаленное время.

«Не знаю, поеду ли я в Москву. Я уверен, что где-нибудь встречусь с моим российским коллегой», заявил Майк Помпео в телеинтервью.

Американский госсекретарь добавил, что уже несколько раз разговаривал с Сергеем Лавровым по телефону. И, несмотря на то, что и с российской, и с американской стороны имеется «недовольство друг другом по разным вопросам», назвал эти переговоры хорошими.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия открыта к контакту с США по различным вопросам, передает RT.