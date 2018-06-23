В США при обрушении склада разбились тысячи бочек с виски

В городе Бардстаун, штат Кентукки (США), на территории винокуренного завода произошло обрушение здания постройки 1940-х годов. В этом здании был склад, где хранилось 18 тысяч бочек бурбона.

В момент обрушения на складе никого не было, так что происшествие обошлось без пострадавших. Однако обрушение повредило по меньшей мере половину из хранившихся на этом складе 18 тысяч бочек с бурбоном (вид виски, который производится в США).

Сейчас специалисты компании-владельца винокуренного завода пытаются оценить ущерб и сосчитать бочки, которые остались целыми после обрушения склада. По их словам, этот процесс может занять недели. Тем не менее, деловые операции на заводе планируют возобновить уже в понедельник, сообщает РБК.