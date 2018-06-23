//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Чем пахнет наша старость
2

Назван самый вероятный сценарий военного конфликта между Россией и Украиной
3

Озвучены данные о развязанной жителями Донбасса партизанской войне в тылу ВСУ
4

Ополченцы Донбасса разбили огневые точки киевских силовиков под Мариуполем
5

ВСУ впали в панику из-за появления данных о возможном выводе армии из Донбасса

//В мире 13+

В США при обрушении склада разбились тысячи бочек с виски

23 июня 2018, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

В США при обрушении склада разбились тысячи бочек с виски
Фото: pixabay.com

В городе Бардстаун, штат Кентукки (США), на территории винокуренного завода произошло обрушение здания постройки 1940-х годов. В этом здании был склад, где хранилось 18 тысяч бочек бурбона.

В момент обрушения на складе никого не было, так что происшествие обошлось без пострадавших. Однако обрушение повредило по меньшей мере половину из хранившихся на этом складе 18 тысяч бочек с бурбоном (вид виски, который производится в США).

Сейчас специалисты компании-владельца винокуренного завода пытаются оценить ущерб и сосчитать бочки, которые остались целыми после обрушения склада. По их словам, этот процесс может занять недели. Тем не менее, деловые операции на заводе планируют возобновить уже в понедельник, сообщает РБК.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Пушков высказался о грядущем визите сенаторов из США в Москву

Пушков высказался о грядущем визите сенаторов из США в Москву

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался сегодня о грядущем визите американских сенаторов в Москву. По его мнению, это станет довольно важным шагом.

//В мире

Лукашенко опасается повторения украинского сценария в Белоруссии

Лукашенко опасается повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал серьезное опасение, что республика может потерять свою независимость, если в экономике ее сельскохозяйственной отрасли случится крах.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев

Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев

Экс-депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион выдвинула на этой неделе, весьма нестандартную идею. Политик порекомендовала бить "ногой в челюсть" всех русскоговорящих украинцев.

//В мире

Журналистам агентства Bloomberg предложили посетить Крым

Журналистам агентства Bloomberg предложили посетить Крым

Журналистам информационного агентства Bloomberg предложили посетить Крым, чтобы больше никогда не сомневаться в российском статусе полуострова. Заявление сделал крымский политик Григорий Иоффе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Футбол

Марадона потребовал пустить его на тренировку сборной Аргентины

Марадона потребовал пустить его на тренировку сборной Аргентины

Бывший чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона потребовал пустить его на тренировку национальной команды. Марадона хочет объяснить игрокам, что значит надеть футболку сборной.

//Наука

Ученые заявили, что сильный стресс способен существенно ухудшить зрение

Ученые заявили, что сильный стресс способен существенно ухудшить зрение

Исследователи из Магдебургского университета в Германии тщательно изучили данные множества клинических отчетов и установили прямую связь сильного стресса и различных офтальмологических заболеваний.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова разозлила фанатов заявлением, что Москва принадлежит ей

Ольга Бузова разозлила фанатов заявлением, что Москва принадлежит ей

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в минувшую пятницу всерьез рассердила своих подписчиков. Артистка опубликовала снимок, под которым написала, что Москва принадлежит ей.

//Шоу-бизнес

Дочь актрисы из известного телесериала сменила пол

Дочь актрисы из известного телесериала сменила пол

Актриса из популярного сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон в 1996 году родила девочку по имени Саманта. Однако спустя десятки лет ее дочь стала мужчиной по имени Сэмюэл.

//В мире

Помпео уверен, что встретится с Лавровым

Помпео уверен, что встретится с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоится через некоторое, не очень отдаленное время.

//В мире

В Израиле растет число украинцев-нелегалов

В Израиле растет число украинцев-нелегалов

Население Израиля за последнее время значительно увеличилось, но не только за счет репатриантов. С недавних пор заметно выросло число людей, проникших в страну незаконно, особенно с Украины.

//Новости партнеров

//В мире

В США при обрушении склада разбились тысячи бочек с виски

В США при обрушении склада разбились тысячи бочек с виски

В городе Бардстаун, штат Кентукки (США), на территории винокуренного завода произошло обрушение здания постройки 1940-х годов. В этом здании был склад, где хранилось 18 тысяч бочек бурбона.

//В мире

На Украине предотвратили заказанный «страной-агрессором» теракт

На Украине предотвратили заказанный «страной-агрессором» теракт

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении теракта в Харькове. Как утверждается, теракт – подрыв памятника украинским националистам – был заказан «страной-агрессором».

//Шоу-бизнес

Дана Борисова распродает остатки имущества из-за бедности и жалуется на метро

Дана Борисова распродает остатки имущества из-за бедности и жалуется на метро

Наркозависимость Даны Борисовой стоила ей дорого. Из-за бедности она распродала дом, автомобиль, дорогие шубы и украшения и теперь постоянно жалуется на московское метро, в котором вынуждена ездить.

//Происшествия

В системе регистрации пассажиров произошел глобальный сбой

В системе регистрации пассажиров произошел глобальный сбой

Сегодня в международной системе регистрации пассажиров произошел глобальный сбой. Он продлился несколько часов и привел к массовой задержке и отмене рейсов многих авиакомпаний в аэропортах.

//Футбол

Футбольный эксперт назвал секрет успеха сборной России

Футбольный эксперт назвал секрет успеха сборной России

Бывший игрок сборной Германии, экс-нападающий московского «Динамо», а ныне футбольный эксперт немецкого телеканала Кевин Кураньи рассказал, в чем секрет успеха сборной России на ЧМ-2018.

//В мире

Украинская писательница призвала переименовать Россию

Украинская писательница призвала переименовать Россию

Скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию в Московию. Потому что на самом деле русские – это украинцы, пояснила она свою позицию.

//В мире

Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую область открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 Борисполь – Мариуполь.

//Общество

Украинцы стоят в огромных очередях возле пункта «Чонгар», чтобы попасть в Крым

Украинцы стоят в огромных очередях возле пункта «Чонгар», чтобы попасть в Крым

На границе Крыма с Украиной возле пункта пропуска «Чонгар» скопились многокилометровые очереди из машин, пытающихся въехать на полуостров.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Киркоров огорошил признанием, что начинал покорять сцену, работая стриптизером

Киркоров огорошил признанием, что начинал покорять сцену, работая стриптизером

Филипп Киркоров ошарашил признанием, что свои первые шаги к званию короля поп-эстрады он сделал, танцуя стриптиз. Певец откровенно рассказал, что в дни бурной молодости зарабатывал на жизнь этим ремеслом.

//В мире

Порошенко передал подразделениям ВСУ новые РЛС

Порошенко передал подразделениям ВСУ новые РЛС

Президент Украины Петр Порошенко сегодня передал новые радиолокационные станции радиотехническим бригадам ВСУ. По замыслу президента, они должны «закрыть украинское небо от врага».

//Наука

Окаменелости черепахи юрского периода найдены в Китае

Окаменелости черепахи юрского периода найдены в Китае

На юго-западе Китая фермер обнаружил камень, который напомнил ему панцирь черепахи. Впоследствии выяснилось, что житель муниципалитета Чунцин действительно нашел окаменелости древнего существа.

//В мире

Киев убежден, что дефолта на Украине не будет

Киев убежден, что дефолта на Украине не будет

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова убеждена, что стране дефолт не грозит. Политик полагает, что такого исхода не будет, несмотря на необходимость выплаты внешнего долга.

//Шоу-бизнес

"Я вовсе не маг", победительница "Битвы экстрасенсов" призналась в обмане на шоу

"Я вовсе не маг", победительница "Битвы экстрасенсов" призналась в обмане на шоу

Одна из самых ярких победительниц "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что никогда не являлась ни магом, ни экстрасенсом. Образ, которым восхищались зрителям, придумали для нее продюсеры программы.

//В мире

На Украине из-за снегопада эвакуируют детский палаточный лагерь

На Украине из-за снегопада эвакуируют детский палаточный лагерь

В Закарпатской области Украины из-за летнего снегопада экстренно эвакуируют детский палаточный лагерь. Данную информацию в субботу, 23 июня, предоставил глава данного района Геннадий Москаль.

//Новости Redtram

//Общество

МЧС распространило предупреждение для жителей Подмосковья

МЧС распространило предупреждение для жителей Подмосковья

В субботу, 23 июня, МЧС России выпустило предупреждение для жителей Московской области. Спасатели сообщают гражданам, что в грядущее воскресенье в Подмосковье придут грозы и порывистый ветер.

//Спорт

Буэнос-Айрес попросил Россию депортировать аргентинских болельщиков из-за драки

Буэнос-Айрес попросил Россию депортировать аргентинских болельщиков из-за драки

Официальный Буэнос-Айрес попросил российское руководство депортировать аргентинских болельщиков, которые принимали участие в драке во время одного из матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

//В мире

Путин поздравил президента Армении с юбилеем

Путин поздравил президента Армении с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления с юбилеем президенту Армении Армену Саркисяну. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 23 июня, в администрации армянского лидера.

//В мире

В Европарламенте сообщили, какие страны могут пересмотреть санкции против РФ

В Европарламенте сообщили, какие страны могут пересмотреть санкции против РФ

Депутат Европарламента Николя Бе сообщил в субботу, 23 июня, какие страны могут пересмотреть антироссийские санкции. По мнению политика, ограничения в отношении РФ являются контрпродуктивными.

//Общество

Путин дал напутствия выпускникам

Путин дал напутствия выпускникам

Российский лидер Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием одиннадцатого класса и дал им напутствия. Видеообращение главы государства опубликовано на страничке в соцсети "ВКонтакте".

//Шоу-бизнес

Очередной шпагат Волочковой на корме яхты возмутил подписчиков

Очередной шпагат Волочковой на корме яхты возмутил подписчиков

Анастасия Волочкова не перестает шокировать своих подписчиков фотографиями в купальнике. В минувшую пятницу, 22 июня, танцовщица опубликовала снимок, на котором она делает шпагат на корме яхты.

//Спорт

Жирков приступил к тренировкам в общей группе

Жирков приступил к тренировкам в общей группе

В субботу стало известно, что защитник российской сборной по футболу Юрий Жирков начал тренироваться в общей группе. В рамках матча с египетской командой спортсмен почувствовал боль в голеностопе.

//Общество

В "Зомбоящике", одобренном Минкультом, Россия оставлена без Крыма

В "Зомбоящике", одобренном Минкультом, Россия оставлена без Крыма

Российская кинолента, получившая прокатное удостоверение от Минкульта, «Зомбоящик, вышел на экранах страны – без Крыма на карте России. В одном из эпизодов фильма, вышедшего на экраны кинотеатров зимой, на карте Росси не оказалось крымского полуострова.

//В мире

Верховная рада сообщила о готовности обменять осужденных граждан России

Верховная рада сообщила о готовности обменять осужденных граждан России

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сделала в субботу, 23 июня, важное заявление. По словам политика, Украина готова обменять 23 осужденных граждан РФ на всех заключенных в России украинцев.

//Шоу-бизнес

Языческие обряды заставляют женщин обнажаться, даже популярных актрис

Языческие обряды заставляют женщин обнажаться, даже популярных актрис

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на странице в соцсети серию откровенных фото. Раздеться заставил древний русский обряд – в дни солнцестояния на Руси обнаженные девушки нагишом бегали по траве.

//В мире

Туристы в восторге: житель Армении один построил семиэтажный подземный храм

Туристы в восторге: житель Армении один построил семиэтажный подземный храм

Уникальный подземный храм появился в селе Ариндж на территории Армении. Семиэтажную пещеру за 23 года в одиночку создал профессиональный строитель Левон Аракелян, который являлся местным жителем.

//Культура

Близкие Говорухина рассказали о последних днях жизни режиссера

Близкие Говорухина рассказали о последних днях жизни режиссера

Близкие режиссера Станислава Говорухина, который скончался после тяжелой болезни 14 июня, рассказали о последних днях его жизни. Бизнесмен Юрий Растегин видел деятеля культуры за 10 дней до смерти.

//Общество

Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни

Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни

Сегодня стало известно, что египетский футболист, член команды "Ливерпуль" Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни. Данное звание спортсмену присвоил лично глава республики Рамзан Кадыров.

//Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева пригрозил отсудить квартиру у своего приемного отца

Сын Сергея Зверева пригрозил отсудить квартиру у своего приемного отца

Сын Сергея Зверева пригрозил знаменитому отцу, что отсудит у него квартиру, если тот перестанет ему помогать материально. Отношения между стилистом и его приемным сыном уже несколько лет все ухудшаются.

//В мире

Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России

Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России

Редактор военного раздела американского издания National Interest Дейв Маджумдар в минувшую пятницу, 22 июня, рассказал, какую роковую ошибку допустили Соединенные Штаты Америки в отношении с Россией.

//Культура

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Сегодня стало известно, что всемирно известный американский музыкант скончался в возрасте 54 лет. Согласно последней информации источников, речь идет о знаменитом барабанщике и продюсере Винни Поле.

//Общество

Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%

Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о скором повышении тарифов ЖКХ. Согласно последней информации, предоставленной Смольным, платить значительно больше гражданам придется уже со следующего месяца.

//Шоу-бизнес

В Сети смеются над купальником певицы, в котором не уместились ее достоинства

В Сети смеются над купальником певицы, в котором не уместились ее достоинства

Поклонники обсуждают в Сети экставагантный купальник солистка группы Serebro Ольги Серябкиной, в котором не уместились все достоинства певицы. Крошечный наряд не оставляет простора для воображения.

//В мире

Bloomberg удалило из своей публикации карту с "нейтральным" Крымом

Bloomberg удалило из своей публикации карту с "нейтральным" Крымом

Накануне информационное агентство Bloomberg удалило из своего материала карту с "нейтральным" Крымом. С просьбой убрать данную картинку из текста ранее обратились сотрудники посольства Украины в США.

//Общество

Авиакомпании обязали предоставлять гостиницы пассажирам задержанных рейсов

Авиакомпании обязали предоставлять гостиницы пассажирам задержанных рейсов

Гостиничные услуги будут предоставляться пассажирам задержанных авиарейсов, а также транзитным пассажирам. Соответствующее распоряжение уже подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

//В мире

Военный самолет разбился в США

Военный самолет разбился в США

В американском штате Нью-Мексико в минувшую пятницу потерпело крушение военное воздушное судно. Речь, согласно последним данным идет о легком турбовинтовом самолете А-29 Super Tucano ВВС США.

//Общество

Пришельцы забирают обратно сокровища после постройки древних сооружений

Пришельцы забирают обратно сокровища после постройки древних сооружений

Уфологи предполагают, что инопланетяне возвращают свои драгоценные артефакты, которые хранились в древних сооружениях. Возможно, именно поэтому жителям многих стран удается так часто видеть появление НЛО.

//Шоу-бизнес

Актер Джонни Депп оказался на грани разорения

Актер Джонни Депп оказался на грани разорения

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп признался, что утратил почти все свое состояние. По словам звезды, в настоящий момент он судится с организацией, которая управляла его средствами.

//Общество

В Сети появилось фото тысяч болельщиков, пытающихся попасть в Мавзолей

В Сети появилось фото тысяч болельщиков, пытающихся попасть в Мавзолей

В сети утром в субботу, 23 июня, появился снимок гигантской очереди, которая ведет к Мавзолею на Красной площади. Фотографией поделился главный редактор киностудии имени Горького Андрей Апостолов.

//В мире

Эрдоган убежден, что они с Путиным самые опытные политики в Генассамблее ООН

Эрдоган убежден, что они с Путиным самые опытные политики в Генассамблее ООН

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что они с президентом России Владимиром Путиным являются самыми опытными политиками в Генассамблее ООН. Об этом он сообщил накануне в интервью журналистам.

//В мире

Италия: Евросоюз может развалиться в течение года

Италия: Евросоюз может развалиться в течение года

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини убежден, что в настоящий момент будущее Евросоюза поставлено на карту. Политик не исключил, что ЕС развалится в течение года.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры