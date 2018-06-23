Лукашенко опасается повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал серьезное опасение, что республика может потерять свою независимость, если в экономике ее сельскохозяйственной отрасли случится крах.

Региональные власти должны четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве, уверен белорусский президент. Причина невыполнения задачи может быть только одна – смерть, заявил он на совещании в Шкловском районе Могилевской области.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся – значит надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А еще, не дай Бог, развяжут войну, как на Украине», - предостерег белорусский лидер.

Александр Лукашенко не стал уточнять, в состав какого именно государства могла бы войти Белоруссия при негативном развитии событий, и в официальный отчет о рабочей поездке эти слова не вошли, отмечает Lenta.ru.