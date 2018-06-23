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На Украине предотвратили заказанный «страной-агрессором» теракт
23 июня 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении теракта в Харькове. Как утверждается, теракт – подрыв памятника украинским националистам – был заказан «страной-агрессором».
Украинская контрразведка утверждает, что некая женщина собиралась взорвать в Харькове памятник запрещенной в России Украинской повстанческой армии с помощью 75-граммовой тротиловой шашки.
На допросе в СБУ задержанная активистка рассказала, что является бойцом военно-политической группы «Харьковское движение сопротивления». В СБУ считают, что участники этой группы распространяют среди жителей Харькова материалы антиукраинского содержания. Задержанную активистку в СБУ назвали «участницей пророссийской организации», сообщает Lenta.ru.
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