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Украинская писательница призвала переименовать Россию
23 июня 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию в Московию. Потому что на самом деле русские – это украинцы, пояснила она.
Русские украли название «Русь» у украинцев, уверена Ницой. «Мы с вами русские на самом деле, а они – московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ – мы сегодня Германия», - заявила писательница.
А императрица Екатерина Вторая, утверждает Ницой, издала указ, повелевавший «бить палками беспощадно» всех, кто называл себя московитами. «Это исторический факт, это лежит в музеях», - утверждает она, предпочитая не уточнять, в каком именно музее лежит сей исторический факт.
Это уже далеко не первое провокационное высказывание украинской писательницы Ларисы Ницой относительно русского языка и истории. Особенно ее возмущает все еще звучащая на Украине русская речь, пишет РИА Новости.
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