Украинская писательница призвала переименовать Россию

Скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию в Московию. Потому что на самом деле русские – это украинцы, пояснила она.

Русские украли название «Русь» у украинцев, уверена Ницой. «Мы с вами русские на самом деле, а они – московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ – мы сегодня Германия», - заявила писательница.

А императрица Екатерина Вторая, утверждает Ницой, издала указ, повелевавший «бить палками беспощадно» всех, кто называл себя московитами. «Это исторический факт, это лежит в музеях», - утверждает она, предпочитая не уточнять, в каком именно музее лежит сей исторический факт.

Это уже далеко не первое провокационное высказывание украинской писательницы Ларисы Ницой относительно русского языка и истории. Особенно ее возмущает все еще звучащая на Украине русская речь, пишет РИА Новости.