Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую область открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 Борисполь – Мариуполь.

Открытие участка этой автодороги длиной 23,4 км после ремонта Порошенко назвал чрезвычайно важным событием, отметив, что капитальный ремонт трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь не проводился почти 60 лет.

«Мы построили дорогу, которая соединяет Днепр и Запорожье. У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье, и до Донецкой области», - обозначил Порошенко дальнейшие планы по ремонту дороги.

Однако пользователи соцсетей высмеяли очередное «открытие» украинского президента. У них вызвало недоумение то обстоятельство, что Порошенко даже не перерезал традиционную ленточку, а просто снял кусок ткани синего цвета с дорожного знака на трассе. «Порошенко открыл дорожный знак. Это как Колумб Америку, только дорожный знак», - посмеялись в сети.

«Неописуемая радость и гордость обволакивают душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано аж почти 24 км на трассе Днепр – Запорожье! Это невиданная победа, которой должен гордиться каждый…» - саркастически отозвались в сети на это событие, пишет Lenta.ru.