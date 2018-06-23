Порошенко передал подразделениям ВСУ новые РЛС

Президент Украины Петр Порошенко сегодня передал новые радиолокационные станции радиотехническим бригадам ВСУ. По мысли президента, они должны «закрыть украинское небо от врага».

«Сегодня передал сертификаты на радиолокационные станции, изготовленные на украинском научно-производственном комплексе, подразделениям ВСУ. Эти станции должны закрыть украинское небо от врага», - написал Порошенко в своем твиттере.

Украинские РЛС нового образца предназначены для разведки артиллерийских позиций противника, обнаружения воздушных целей и подавления связи. Их серийный выпуск должен начаться в следующем году.

В 2017 году Петр Порошенко заявил, что новый украинский ракетный комплекс «Ольха» успешно прошел полевые испытания. Однако под «новым украинским комплексом» оказались подвергшиеся модификации советские «Ураганы», пишет РИА Новости.