На Украине из-за снегопада эвакуируют детский палаточный лагерь

В Закарпатской области Украины из-за летнего снегопада экстренно эвакуируют детский палаточный лагерь. Данную информацию в субботу, 23 июня, предоставил глава района Геннадий Москаль.

Согласно последним данным, похолодание в Закарпатской области было зафиксировано минувшей ночью, вследствие чего в горах выпал снег. Как сообщает РИА "Новости", в некоторых местах снежный покров достиг к настоящему моменту уровня нескольких сантиметров.

А палаточном лагере, который планируют эвакуировать, сейчас находятся 27 детей. За ними уже выехали спасатели с горячим чаем и одеялами.