На Украине из-за снегопада эвакуируют детский палаточный лагерь
23 июня 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Закарпатской области Украины из-за летнего снегопада экстренно эвакуируют детский палаточный лагерь. Данную информацию в субботу, 23 июня, предоставил глава района Геннадий Москаль.
Согласно последним данным, похолодание в Закарпатской области было зафиксировано минувшей ночью, вследствие чего в горах выпал снег. Как сообщает РИА "Новости", в некоторых местах снежный покров достиг к настоящему моменту уровня нескольких сантиметров.
А палаточном лагере, который планируют эвакуировать, сейчас находятся 27 детей. За ними уже выехали спасатели с горячим чаем и одеялами.
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