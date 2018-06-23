Путин поздравил президента Армении с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Армении Армена Саркисяна. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 23 июня, в администрации армянского лидера.

В послании Путин просить коллегу принять сердечные поздравления по случаю 65-летия. Президент Российской Федерации подчеркнул, что в нашей стране высоко ценят усилия Саркисяна в сфере укрепления дружественных отношений между двумя странами, передает сегодня RT.

Владимир Путин пожелал главе Армении благополучия, крепкого здоровья, а также дальнейших успехов на его высоком посту.