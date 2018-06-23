Журналистам агентства Bloomberg предложили посетить Крым
23 июня 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Журналистам информационного агентства Bloomberg предложили посетить Крым, чтобы больше никогда не сомневаться в российском статусе полуострова. Заявление сделал крымский политик Григорий Иоффе.
По словам главы общественной палаты республики, в настоящий момент Крым стал лакмусовой бумажкой политической честности. Иоффе отметил, что агентство Bloomberg, ранее опубликовавшее карту с "нейтральным" полуостровом, сделало первый шаг к принятию того факта, что республика является частью России.
Политик советует журналистам лично посмотреть, что происходит сейчас в Крыму и снять абсолютно все вопросы относительно его принадлежности, передает РИА "Новости".
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