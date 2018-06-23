Верховная рада сообщила о готовности обменять осужденных граждан России

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сделала в субботу, 23 июня, важное заявление. По словам политика, Украина готова обменять 23 осужденных граждан РФ на всех заключенных в России украинцев.

Геращенко подчеркнула, что все вышеуказанные россияне обвиняются на территории Украины по весьма тяжелым статьям, однако власти готовы их отдать. Это будет возможным лишь при условии освобождения Олега Сенцова и других украинских пленников, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что обмен Сенцова будет весьма сложным делом, поскольку он осужден за серьезное преступление.