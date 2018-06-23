Туристы в восторге: житель Армении один построил семиэтажный подземный храм

Уникальный подземный храм появился в селе Ариндж на территории Армении. Семиэтажную пещеру за 23 года в одиночку создал профессиональный строитель Левон Аракелян, который являлся местным жителем.

Идея возникла, когда супруга мужчины Тося попросила его выкопать у дома погреб для картофеля. Левон, однако, заинтересовался процессом и впоследствии превратил маленький погреб для овощей в большой винный, а впоследствии и вовсе в настоящий храм, сообщает Daily Mail.

Аракелян признавался, что подземное сооружение приснилось ему однажды ночью. Мужчина неустанно трудился по 18 часов в сутки, вырезая в камне романские колонны и лестницы.

На днях пещеру открыли для посещения туристов. Левон не дожил до этого момента – он скончался в 2008 году в возрасте 67 лет.