Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России

Редактор военного раздела американского издания National Interest Дейв Маджумдар в минувшую пятницу, 22 июня, рассказал, какую роковую ошибку допустили Соединенные Штаты Америки в отношении с Россией.

По мнению эксперта, ключевой ошибкой за весь период после "холодной войны" являлось расширение НАТО на Восток. На страницах журнала The National Interest подчеркивается, что экспансионистская политика Североатлантического альянса существенно ухудшила связи России и США и посеяла вражду между двумя народами.

Маджумдар уточнил, что американскому руководству не удалось интегрировать российских коллег в новую систему трансатлантической безопасности.