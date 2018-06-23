//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Языческие обряды заставляют женщин обнажаться, даже популярных актрис
- В Сети смеются над купальником певицы, в котором не уместились ее достоинства
- Сын Сергея Зверева пригрозил отсудить квартиру у своего приемного отца
- Актер Джонни Депп оказался на грани разорения
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
//самое читаемое
//В мире 13+
Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России
23 июня 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Редактор военного раздела американского издания National Interest Дейв Маджумдар в минувшую пятницу, 22 июня, рассказал, какую роковую ошибку допустили Соединенные Штаты Америки в отношении с Россией.
По мнению эксперта, ключевой ошибкой за весь период после "холодной войны" являлось расширение НАТО на Восток. На страницах журнала The National Interest подчеркивается, что экспансионистская политика Североатлантического альянса существенно ухудшила связи России и США и посеяла вражду между двумя народами.
Маджумдар уточнил, что американскому руководству не удалось интегрировать российских коллег в новую систему трансатлантической безопасности.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Порошенко ввел новые антироссийские санкции в отношении физлиц и компаний
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
Туристы в восторге: житель Армении один построил семиэтажный подземный храм
//Новости партнеров
//Общество
Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни
//В мире
Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России
//Общество
//Общество
Пришельцы забирают обратно сокровища после постройки древних сооружений
//Новости СМИ2
//Общество
Болельщики радостно уселись в дорожную яму в Нижнем Новгороде
//Общество
//Общество
//Новости Redtram
//Культура
//В мире
Группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону Дамаска
//В мире
В Сербии прошел концерт-реквием в память о подвиге народа в ВОВ
//Культура
//Наука
Медики рассказали, какие женщины реже страдают от рака груди
//Общество
Почему Анна Кузнецова и органы опеки боятся увидеть ребёнка?
//В мире
//Политика
Американский генерал рассказал, от кого исходят космические угрозы
//Общество
Крымские правоохранители провели выемку документов в администрации Ялты
//В мире
//В мире
//Наука
//Политика
//Наука