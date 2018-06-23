Накануне информационное агентство Bloomberg удалило из своего материала карту с "нейтральным" Крымом. С просьбой убрать данную картинку из текста ранее обратились сотрудники посольства Украины в США.

В вышеуказанном материале теперь имеется правка, обозначенная как "удаление карты с ошибками". Информация об этом уже появилась на сайте агентства.

Напомним, что ранее украинское посольство выразило свое недовольство в связи с публикацией карты, на котором Крым не был окрашен в желтый цвет, как вся Украина, а оказался серым. При этом территория России была выделена темно-серым оттенком. Авторы материала приняли решение убрать данное изображение.