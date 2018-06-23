Военный самолет разбился в США

В американском штате Нью-Мексико в минувшую пятницу потерпело крушение военное воздушное судно. Речь, согласно последним данным идет о легком турбовинтовом самолете А-29 Super Tucano ВВС США.

Представители авиабазы Холломан сообщили, что летательный аппарат разбился вчера в 11.30 по местному времени (22.30 по Москве) неподалеку от полигона Ред Рио. Пилот самолета получил травмы и был экстренно доставлен в больницу, данных о состоянии второго пострадавшего пока нет, передает РИА "Новости".

Отметим, что A-29 Super Tucano используется Пентагоном для самолета летной подготовки, а также авиационной поддержки войск и разведки.