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Италия: Евросоюз может развалиться в течение года
23 июня 2018, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]
Министр внутренних дел Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини убежден, что в настоящий момент будущее Евросоюза поставлено на карту. Политик не исключил, что ЕС развалится в течение года.
По мнению Сальвини в скором времени станет понятно, удастся ли единой Европе сохраниться. В интервью немецкому изданию Spiegel итальянский политик подчеркнул, что его страна больше не может принимать мигрантов. Более того, он добавил, что власти Италии были бы счастливы "отправить куда-нибудь" нескольких.
На этой неделе Маттео Сальвини сообщил, что в скором времени озвучит возможные способы решения миграционной проблемы.
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