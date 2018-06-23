Италия: Евросоюз может развалиться в течение года

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини убежден, что в настоящий момент будущее Евросоюза поставлено на карту. Политик не исключил, что ЕС развалится в течение года.

По мнению Сальвини в скором времени станет понятно, удастся ли единой Европе сохраниться. В интервью немецкому изданию Spiegel итальянский политик подчеркнул, что его страна больше не может принимать мигрантов. Более того, он добавил, что власти Италии были бы счастливы "отправить куда-нибудь" нескольких.

На этой неделе Маттео Сальвини сообщил, что в скором времени озвучит возможные способы решения миграционной проблемы.