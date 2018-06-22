Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что сегодня в южной зоне деэскалации на сторону Дамаска перешла первая крупная группировка «Сирийской свободной армии».

«Находящиеся под нашим контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль с сегодняшнего дня добровольно переходят под контроль законного правительства. Теперь возглавляемая мной группировка будет совместно с сирийской армией сражаться против боевиков на юге Сирии», - заявил лидер формирования Важди абу Слес.

«К вечеру пятницы первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дейр-Дама и Аш-Шиях Южной зоны деэскалации», - цитирует сообщение РЦПВС РИА Новости.