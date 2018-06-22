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В Сербии прошел концерт-реквием в память о подвиге народа в ВОВ
22 июня 2018, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в Сербии на Мемориальном кладбище освободителей Белграда прошел концерт-реквием, посвященный 77-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.
«Нашим мероприятием мы преследуем цели сохранения памяти. Памяти о подвиге и героизме наших предков, безвременно ушедших, заплативших за свободу Родины самую высокую цену – собственной жизни. Сохранение этой памяти особенно важно в наши дни, когда идет битва за память поколений», - рассказал один из организаторов концерта-реквиема Сергей Глущенко.
«Сейчас делается все, чтобы дегероизировать историю, снять ореол с реальных героев, поставить под сомнение реальные исторические факты. Мы не можем допустить стирания памяти о подвиге народа в годы Второй мировой войны, о вкладе наших предков в мировую историю. Сегодня мы отдаем им дань нашей памяти здесь, где покоятся 711 солдат и офицеров Красной армии и 1386 югославских партизан», - подчеркнул он.
В концерте принял участие Белградский мужской хор – один из лучших певческих коллективов Сербии. После концерта состоится акция «Свеча памяти», которая в этом году проходит также и по всей России, сообщает ТАСС.
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