Посол РФ в Лондоне направил письмо принцу Чарльзу

Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой посетил сегодня Солсбери, чтобы проверить ход программы восстановления, действующей в городе после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

«Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе», - сообщила официальная резиденция принца.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал визит принца Уэльского Чарльза и его супруги в Солсбери. «Сегодня я направил письмо принцу Чарльзу. Он посетил Солсбери и выразил поддержку местным жителям. В письме я изложил нашу позицию. Я заявил о непричастности России к произошедшему, и это именно то, о чем мы официально уведомили правительство Великобритании», - сообщил российский дипломат.

Посол РФ в Великобритании также добавил, что российская сторона продолжает настаивать на предоставлении доступа к расследованию «дела Скрипалей», а также на предоставлении консульского доступа к гражданам РФ. Кроме того, Россия продолжает требовать доказательств ее причастности к отравлению в Солсбери. В этом также заинтересованы и европейские партнеры России, в частности, Германия, приводит слова Александра Яковенко RT.