Посол РФ в Лондоне направил письмо принцу Чарльзу
22 июня 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
Принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой посетил сегодня Солсбери, чтобы проверить ход программы восстановления, действующей в городе после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.
«Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе», - сообщила официальная резиденция принца.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал визит принца Уэльского Чарльза и его супруги в Солсбери. «Сегодня я направил письмо принцу Чарльзу. Он посетил Солсбери и выразил поддержку местным жителям. В письме я изложил нашу позицию. Я заявил о непричастности России к произошедшему, и это именно то, о чем мы официально уведомили правительство Великобритании», - сообщил российский дипломат.
Посол РФ в Великобритании также добавил, что российская сторона продолжает настаивать на предоставлении доступа к расследованию «дела Скрипалей», а также на предоставлении консульского доступа к гражданам РФ. Кроме того, Россия продолжает требовать доказательств ее причастности к отравлению в Солсбери. В этом также заинтересованы и европейские партнеры России, в частности, Германия, приводит слова Александра Яковенко RT.
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