Посол России уверен в вероятности встречи с Юлией Скрипаль

Посол России в Великобритании Александр Яковенко уверен в вероятности встречи российских дипломатов с Юлией Скрипаль, которая в марте была госпитализирована с отравлением в Солсбери.

«Мы настаиваем на предоставлении консульского доступа. Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно. Поэтому однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше», - сказал Александр Яковенко.

Посол России в Великобритании также уточнил, что российская сторона до сих пор не получила доступа ни к Сергею, ни к Юлии Скрипаль, которые являются гражданами РФ. дипломат подчеркнул, что занятая Лондоном позиция является нарушением норм международного права.

Кроме того, Великобритания до сих пор не предоставила ответов на вопросы российской стороны о ходе расследования дела об отравлении в британском Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль и о доказательствах причастности России к этому отравлению, сообщает RT.