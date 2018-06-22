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Посол России уверен в вероятности встречи с Юлией Скрипаль
22 июня 2018, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]
Посол России в Великобритании Александр Яковенко уверен в вероятности встречи российских дипломатов с Юлией Скрипаль, которая в марте была госпитализирована с отравлением в Солсбери.
«Мы настаиваем на предоставлении консульского доступа. Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно. Поэтому однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше», - сказал Александр Яковенко.
Посол России в Великобритании также уточнил, что российская сторона до сих пор не получила доступа ни к Сергею, ни к Юлии Скрипаль, которые являются гражданами РФ. дипломат подчеркнул, что занятая Лондоном позиция является нарушением норм международного права.
Кроме того, Великобритания до сих пор не предоставила ответов на вопросы российской стороны о ходе расследования дела об отравлении в британском Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль и о доказательствах причастности России к этому отравлению, сообщает RT.
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